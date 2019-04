Le dichiarazioni di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole

Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Un Mazzarri in gran forma, col sorriso, e più scaramantico che mai: «Io non ho detto che questa squadra può andare in Champions, io ho detto che nel tempo, casomai, qualcosa si può fare. Champions? Mi è piaciuto per come abbiamo giocato perché la Sampdoria mette in difficoltà tutti e oggi li abbiamo fatti giocare pochissimo, abbiamo creato più di loro e sono contento della prestazione e finalmente dopo la prestazione è arrivato il risultato. Il calcio è fatto di fase attiva e fase difensiva, il calcio non è scienza nucleare e se uno lo fa meglio degli altri merita di vincere. Altrimenti si fa giocare bene quelli che sono nel gotha del calcio, a volte si vuole fare poesia e il si vuole far diventare il calcio scienza nucleare».

Ancora Mazzarri: «Le mie squadre, se le avete seguite da sempre, fanno gol tutti. A me piace giocare senza punti di riferimento. Il Gallo è un fenomeno e oggi ha fatto una grande partita, a me piace l’attaccante di movimento e lui lo è. Zaza? Quando lo ritengo più adatti degli altri giocherà. Non gioca sempre perché ci sono anche gli altri che meritano. Oggi Berenguer ha fatto benissimo, ha corso tanto e c’è bisogno che tutti e undici corrano. Oggi siamo stati belli da ogni punto di vista. La Samp gioca con il 4-3-1-2 e se noi tentavamo di ripartire al centro come ha fatto il Sassuolo ne prendevamo 5. Noi li allargavamo, abbiamo giocato sugli esterni e l’avevamo preparata così, li abbiamo schiacciati e avevamo le due coppie esterne che hanno messo 100 palle dentro. Champions? Se i ragazzi dovessero affrontare tutte le partite, si potrebbe fare bene con tutti. Se riusciamo a essere questi, ce la giochiamo. Lasciamo perdere la parolina, bisogna fare bene».