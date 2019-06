Mazzoleni rivela: «Quella volta che Spalletti mise una mia foto nello spogliatoio…»

Paolo Mazzoleni racconta un episodio inedito sull’ex tecnico interista: «Lo faceva con tutti per far capire ai giocatori chi si trovavano di fronte»

Paolo Mazzoleni ha chiuso la carriera come arbitro per sopraggiunti limiti d’età e il 12 giugno presenterà il suo libro biografico La mia regola 18. Una regola “personale” in più oltre le 17 esistenti: quella del buonsenso. All’Eco di Bergamo, Mazzoleni ricorda alcuni retroscena della sua carriera, in particolare uno con protagonista Spalletti.

«Quest’anno a fine gara sto lasciando San Siro dopo aver diretto l’Inter, passo davanti al loro spogliatoio e sulla porta, era aperta, campeggia una mia foto con scritto ‘è tosto, è spigoloso’. Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: ‘Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro’. L’ho sentita una medaglia al merito: tosto e spigoloso. E per bene».