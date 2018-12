Tuttosport azzarda: Mbappé alla Juventus (e spiega come mai)

Andrea Agnelli alla caccia di Kylian Mbappè: secondo Tuttosport l’attaccante francese potrebbe essere liberato in estate per via dei problemi (per ora smentiti) tra UEFA e PSG

Qualche tempo fa Andrea Agnelli l’aveva detto: per il futuro la Juventus potrebbe ancora puntare un acquisto alla Cristiano Ronaldo, ma decisamente più giovane. Un nome su tutti? Difficile farlo ad oggi, ma molti indizi sembrerebbero portare direttamente a Kylian Mbappé, come del resto già ventilato l’altro giorno dalla stampa. L’indiscrezione nasce dalla notizia per la quale i bianconeri potrebbero privarsi di Paulo Dybala (voci recenti lo hanno dato come possibile acquisto principesce di Beppe Marotta all’Inter) lasciando spazio in avanti per un super-acquisto, quello al quale appunto la dirigenza juventina, con Agnelli in testa appunto – non è un segreto – lavorerebbe per portare avanti il discorso di crescita e marketing già iniziato questa estate con Cristiano Ronaldo.

Possibile che la Juve acquisti Mbappé dal Paris Saint-Germain? Sì secondo Tuttosport, che azzarda un’ipotesi al momento alquanto fantasiosa (ma del resto anche quella di CR7 alla Juve un anno lo era, ricorderete) legata ai problemi di Fair Play Finanziario dei francesi. Come spiegato l’altro giorno da L’Equipe, la maggior parte delle grane parigine nascerebbero proprio da Mbappè, preso oltre un anno fa in prestito dal Monaco, ma che a partire da quest’anno apparirà a bilancio come acquisto a titolo definitivo per una cifra stratosferica (si parla di oltre 150 milioni di euro secondo le indiscrezioni): così il PSG si troverebbe insomma sbilanciato in tema di FPF e potrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi pezzi pregiato, magari proprio Mbappé, per rientrare nei parametri ed evitare sanzioni pesantissime (finanche l’esclusione dalle coppe) dalla UEFA. La notizia è stata duramente smentita nelle scorse ore dal club parigino, ma resta in ogni caso un dubbio prevalente: a che prezzo la Juve dovrebbe pagare l’attaccante francese, attualmente il miglior giovane in circolazione nel mondo?