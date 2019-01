Kylian Mbappé è il grande sogno di mercato della Juventus. Il giocatore non ha chiuso le porte a un addio al Psg

Kylian Mbappé lascia il Psg? Il talento francese del Psg, classe ’98, ha un contratto fino al 2021 con il suo attuale club e non chiude le porte a un clamoroso addio. Uno dei papabili Palloni d’Oro del futuro, potrebbe clamorosamente salutare il Psg che ha investito 180 milioni di euro per il suo acquisto. Sulle sue tracce ci sono i migliori club d’Europa e c’è anche la Juventus con il presidente Agnelli che sogna una straordinaria coppia con Cristiano Ronaldo.

Il campione del mondo francese non ha chiuso le porte a un addio al Psg: «Mi sento molto bene qui ma nel calcio non si sa mai. Ho un contratto fino al 2021 e ora non è il momento di pensare ad altro». Il giocatore ha parlato anche della corsa alla Champions: «Abbiamo bisogno di rinforzi ma non devo occuparmene io, abbiamo una società che è in grado di occuparsi di tutto il resto».