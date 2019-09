Medel: «Contento di essere in Serie A. Sansone? Capita»

Gary Medel commenta il punto conquistato contro il Genoa a Marassi. Ecco le parole del centrocampista cileno

(- Dal nostro inviato a Marassi, Alessio Eremita) Il Bologna non va oltre allo 0-0 contro il Genoa e si deve accontentare di un punticino utile per muovere la classifica. A commentare il pareggio di Marassi ci ha pensato Gary Medel, ecco le sue parole in zona mista.

«Sono molto felice di essere tornato nel calcio italiano, mi trovo bene e speriamo di poter vincere più possibile. La nostra forza è quella di giocare sempre all’attacco»