Il confronto media-gol in nei cinque campionati top: Bundesliga avanti con record storico. Sorprende la Serie A, insegue la Liga

Il confronto media gol tra i cinque campionati maggiori in Europa riserva qualche sorpresa. La Bundesliga risulta quello più attivo, con una media di 3,2 centri per partita staccando non di poco le inseguitrici. Sorprede la Serie A (2,7) che si colloca di misura sopra Liga e Ligue 1 (2,6). La Premier League al secondo posto con 2,8 reti per match.

Il campionato tedesco offre spettacolo? Solamente 17 partite sono finite senza reti: il 5,6% del totale ed è la percentuale più bassa fra le cinque leghe top. Un record che non deve soprendere più di tanto: la Bundesliga è da 29 anni il torneo più prolifico in fatto di gol.