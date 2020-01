Mercato Bologna, il d.s. Bigon fa il punto: «Se possiamo migliorare…»

Mercato Bologna, il direttore sportivo Bigon fa il punto sulla situazione rossoblù: «Se potremo migliorare la rosa penseremo a delle entrate»

All’interno della conferenza stampa di presentazione di Musa Barrow, il direttore sportivo del Bologna, Bigon, ha fatto il punto sul mercato dei felsinei. Ecco le parole del dirigente:

«Dzemaili ha espresso la sua volontà di lasciare il club e se possiamo accontentarlo lo faremo. Altrimenti resterà qui ad aiutare la squadra. Siamo in attesa di offerte ufficiali. Entrate in prestito? Non escludo questa possibilità ma queste operazioni non mi entusiasmano. Se potremo migliorare la rosa ci penseremo».