Pronti due nomi per il mercato estivo del Bologna: Bigon al lavoro, c’è anche un italiano per il reparto difensivo

Lorenzo Tonelli e Marcos Senesi: sono questi i due nomi per rinforzare la difesa del Bologna in vista del mercato. Secondo le indiscrezioni riportate dal Resto del Carlino, i rossoblù sono pronti a potenziare il reparto per la prossima stagione.

Tonelli tornerà al Napoli dopo l’esperienza alla Sampdoria, mentre il giovane argentino è di proprietà del San Lorenzo.