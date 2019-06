Mercato Bologna, Santander: «Arriveranno nuovi calciatori»

L’attaccante del Paraguay Santander conferma: nuovi innesti in arrivo per il Bologna dopo la conferma di Mihajlovic e l’arrivo di Sabatini

Dopo l’arrivo di Sabatini al Bologna e la conferma del tecnico Mihajlovic, la società è pronta a fare mercato. Lo conferma Santander, dal ritiro del Paraguay.

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com:«Arriveranno nuovi calciatori, vediamo come giocheremo. Con il mister Mihajlovic possiamo fare grandi cose. So che ci sono delle novità dirigenziali ma non ho seguito perché sono partito subito per la Copa America».