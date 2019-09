Mercato Fiorentina: Pedro arriva, Raphinha no. Le ultime

Novità sul mercato viola: Pedro vicinissimo alla Fiorentina, salta la trattativa per Raphinha dello Sporting Lisbona

Qui Fiorentina: fatta per Pedro della Fluminense. Il giocatore arriverà domani in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Niente da fare invece per Raphinha, altro obiettivo viola, diretto al Rennes. Operazione da 22 milioni di euro più 3 di bonus tra i francesi e lo Sporting Lisbona. Il club di Commisso si conferma una delle squadre italiane più attive sul mercato.