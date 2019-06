Mercato Genoa: Andreazzoli porta Caputo in dote?

Il Genoa deve ancora sciogliere i dubbi sul prossimo allenatore: nel caso fosse Andreazzoli, possibile l’arrivo di Ciccio Caputo

Con molta probabilità Cesare Prandelli non sarà l’allenatore del Genoa la prossima stagione. Il Grifone ha trovato l’accordo con Aurelio Andreazzoli e manca solo l’ufficialità per certificare il tutto.

Con l’allenatore toscano, informa Alfredo Pedullà, potrebbe arrivare un suo pallino che all’Empoli ha fatto tanto bene. Stiamo parlando di Ciccio Caputo, un attaccante che merita sicuramente di rimanere a giocare nella massima serie e l’approdo del suo ex allenatore in rossoblù lo stuzzica non poco.