Mercato Inter bloccato da Icardi: senza la sua cessione difficile arrivare ai big

Mauro Icardi e Wanda Nara non vogliono partire e hanno già acquistato una nuova casa a Milano. Sarà braccio di ferro con l’Inter

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul caso Icardi in casa Inter. Il rifiuto a qualsiasi cessione da parte dell’argentino, rischia di creare un vero e proprio tappo per il mercato in entrata dei nerazzurri.

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ la coppia a metà agosto abbandonerà la casa con vista ‘San Siro’, ma solo per trasferirsi in un lussuoso appartamento ai Giardini d’Inverno. Un ulteriore segnale che il numero 9 dell’Inter non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. E’ chiaro però che senza la cessione di Icardi per l’Inter sarà difficile fare mercato in entrata e accontentare Conte, che tra le altre cose chiede l’acquisto di Romelu Lukaku per sostituire Maurito.