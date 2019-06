Mercato Inter, Bruno Fernandes: «Alcuni club non si possono rifiutare»

L’obiettivo di mercato dell’Inter Bruno Fernandes ha rivelato le sue previsioni per il futuro. Ecco le parole del giocatore dello Sporting

Il futuro di Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona è tutt’altro che scritto. L’Inter sogna il grande colpo di mercato e attende fiduciosa.

Bruno Fernandes ha parlato del suo futuro aRadio Renascenca. Ecco le sue parole:«Ci sono club e proposte che non si possono rifiutare. Andrò via solo se lo Sporting sarà d’accordo con me. Ho dei sogni da realizzare e uno di questi è giocare in Inghilterra».