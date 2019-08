Mercato Inter tra cessioni e acquisti: la situazione in casa nerazzurra

Il mercato dell’Inter prosegue tra cessioni e acquisti ancora da fare. Ecco qual è la situazione in casa nerazzurra

Prosegue il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro lavora in entrata ma soprattutto in uscita. Nel mirino c’è ancora Dzeko, per il quale si aspetta la Roma, che intanto se lo gode nelle amichevoli estive. In uscita partirà Perisic: il giorno per la chiusura con il Bayern Monaco è proprio oggi.

Come spiega il Corriere dello Sport, resterà invece fino a scadenza Borja Valero mentre Colidio è vicino al Sint-Truiden. Longo dovrebbe tornare in Spagna, al Deportivo La Coruna, mentre Joao Mario piace al Monaco.