Mercato Inter: Lukaku pronto a ridursi l’ingaggio, ma lo United non fa sconti

Marotta ha convinto Lukaku: l’uomo di mercato dell’Inter ha il sì del giocatore, ma lo United spara alto per il belga

La trattativa di mercato più attesa in casa Inter può sbloccarsi. Stando alle indiscrezioni riportate da Sportmediaset, Romelu Lukaku è pronto a ridursi lo stipendio pur di vestire la maglia nerazzurra.

L’accordo raggiunto con l’agente della punta belga è di 8 milioni a stagione (bonus compresi). Resta da convincere il Manchester United: i Red Devils non lasceranno andare via l’attaccante per meno di 70-80 milioni.