Mercato Inter, dalla Germania: nerazzurri su Rebic, pronto contratto top

Arrivano indiscrezioni dalla Germania: il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter è il croato Rebic. Pronto ingaggio ricco

Mercato Inter: il colpo può arrivare dalla Bundesliga. Secondo la testata teutonica Bild, Ante Rebic è il nuovo nome per l’attacco nerazzurro.

Il quotidiano tedesco rivela che l’Inter avrebbe offerto alla punta dell’Eintracht Francoforte un contratto di 4 milioni di euro a stagione per convincerlo ad approdare in Italia. Può essere lui il rinforzo giusto per Antonio Conte in vista della prossima stagione.