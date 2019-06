Mercato Inter: rinviato vertice Giulini-Marotta. Per Dzeko decisiva la prossima settimana

Non ci sarà oggi il tanto atteso incontro tra Marotta e Giulini per Nicolò Barella: il patron del Cagliari è all’estero per motivi lavorativi

Al contrario di quanto era emerso nelle scorse ore, non ci sarà il vertice di mercato in Lega tra Beppe Marotta e Tommaso Giulini per parlare di Nicolò Barella, visto che il presidente del Cagliari è all’estero per impegni di lavoro. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come i sardi continuano a ribadire all’Inter che non venderanno Barella per meno di 50 milioni. Entreranno in gioco quindi le contropartite tecniche (Bastoni, Dimarco, Eder) per abbassare le pretese rossoblù.

Capitolo Dzeko: servono altri incontri tra Inter e Roma per limare la distanza economica. I capitolini chiedono 20 milioni, il club milanese non vuole andare oltre i 12 di cash.