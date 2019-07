Mercato Inter, spunta lo spoiler di un nuovo annuncio: botto in arrivo? – VIDEO

Nuovo colpo di mercato in arrivo per l’Inter? Il profilo Twitter 433 ha diffuso una clip sui social che ha tutta l’aria di sembrare l’annuncio ufficiale del club nerazzurro. 15 luglio, questa dovrebbe essere la data di pubblicazione del video che sui social fa già impazzire i tifosi.

Non è da escludere, tuttavia, che possa trattarsi dell’annuncio di una nuova sponsorizzazione. Si vocifera che dalla stagione 2020/21 Samsung sia pronta a sostituire Pirelli come main sponsor sui capi tecnici nerazzurri.

Something is happening at @Inter… pic.twitter.com/pETGBcfAsO

— 433 (@official433) July 11, 2019