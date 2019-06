Mercato Inter, dalla Svizzera: Xhaka a un passo, Conte dice sì

Il primo colpo di mercato può essere Xhaka dell’Arsenal: la novità per il mercato dell’Inter di Conte arriva dalla Svizzera

Bomba dalla Svizzera: per il mercato dell’Inter il nome più vicino sarebbe quello di Xhaka dell’Arsenal. Lo rivela RSI, radio svizzera, che aggiunge:«Conte vedrebbe molto bene Xhaka nel suo scacchiere di centrocampo, tutto pare abbia preso una netta accelerata. Il passaggio del rossocrociato dall’Arsenal ai nerazzurri è stato oggetto di discussione anche qui a Porto, dove la Svizzera è impegnata nella Final Four di Nations League».

Tuttavia il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà smentisce i colleghi svizzeri: «In base alle informazioni in nostro possesso, però, la pista Xhaka-Inter è freddissima: in questo momento non c’è infatti alcuna trattativa in corso per lo specialista svizzero in scadenza nel 2023 con i Gunners.»