Mercato Juve, Bentancur Piace all’Atletico Madrid: la risposta da Torino

L’Atletico Madrid ripensa a Bentancur: i Colchoneros hanno messo nel mirino l’uruguaiano per il mercato estivo. La risposta della Juve

Cedere Bentancur? No grazie. La Juve è stata chiara con l’Atletico Madrid, tornato sull’obiettivo di mercato.

Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, i Colchoneros hanno chiesto informazioni sull’uruguaiano. Bentancur andrebbe a sostituire Rodri o Thomas in caso di addio. La Juve ha ribadito fermamente che il giocatore non è in vendita e che intende puntare molto su di lui per il futuro.