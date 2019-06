Mercato Juve, blitz di Paratici a Parigi. Rabiot è sempre più vicino

Mercato Juve, Rabiot è sempre più vicino. Blitz di Paratici a Parigi: alla chiusura della trattativa mancano soltanto pochi dettagli

Le strade di Adrien Rabiot e la Juve si incontreranno definitivamente molto presto. Merito anche di un blitz di Fabio Paratici a Parigi. In serata il dirigente bianconero ha raggiunto la capitale francese per mettere la parola fine alla trattativa per il centrocampista.

Secondo Gianluca Di Marzio, gli incontri in programma sono andati come previsto e mancano pochissimi dettagli per vedere Rabiot sotto l’ombra della Mole Antonelliana.