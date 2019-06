Il calciatore della Juve, Joao Cancelo sarebbe molto vicino alla sua nuova avventura col Manchester City: contatti positivi

Come riportato da SportMediaset, Cancelo sarebbe vicino al Manchester City senza alcuna contropartita tecnica.

L’affare è stato imbastito da tempo ed è molto vicino alla chiusura per una cifra pari a 50 milioni di euro. Ovvero dieci in più rispetto a quelli spesi un anno da per prenderlo dal Valencia. Joao Cancelo lascerebbe così la Juventus dopo solo una stagione.