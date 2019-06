Mercato Juve: dal Bologna arriva il giovane Frabotta, i dettagli

La Juve è attiva anche per il mercato del suo settore giovanile: chiuso l’affare con il Bologna per il giovane Frabotta

Non solo Pogba e De Ligt. La Juve lavora senza sosta anche nel mercato dei giovani e, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe chiuso l’affare con il Bologna per l’arrivo del giovane Gianluca Frabotta.

Nella cessione a titolo definitivo di Orsolini a Bologna è stato anche inserito il cartellino di questo giovane terzino sinistro che ha giocato nell’ultima stagione prima in prestito al Renate e poi al Pordenone. Frabotta dovrebbe arrivare a titolo temporaneo e inserito nella rosa della Juventus Under 23.