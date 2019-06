Mercato Juve, spiraglio per De Ligt: arrivano novità da Barcellona

De Ligt Juve: tutto è ancora in gioco. La decisione del Barcellona sulla trattativa con Raiola per il talento dell’Olanda

De Ligt Juve: non tutto è perduto. Negli scorsi giorni il Barcellona sembrava a un passo dall’acquisto del talento olandese.

Come riporta il quotidiano iberico Marca, il presidente blaugrana Bartomeu avrebbe ordinato ai dirigenti di comunicare a Raiola, agente di de Ligt, che la società catalana non andrà oltre l’offerta già presentata. La Juventus può ancora sperare, anche se il PSG ora è in vantaggio per l’ingaggio del centrale.