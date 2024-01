Mercato Juve, ultimi dettagli per il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid, con la formula del prestito oneroso

Moise Kean lascerà la Juve a breve: ne è sicuro Tuttosport, che parla di un affare in uscita sul mercato in prestito oneroso per l’attaccante classe 2000, destinato a trovare sempre meno spazio in questa squadra.

Il giocatore è pronto a passare all’Atletico Madrid, società in cui avrà modo di tornare a giocare con l’altro ex bianconero Alvaro Morata. Tutto pronto per un affare che dovrebbe chiudersi a stretto giro.