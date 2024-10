Griezmann spinge per la NFL al Wanda Metropolitano: «Ho già parlato con il club, sarebbe perfetto»

Antonie Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, si sta operando in prima persona con la NFL per far giocare una partita al Wanda Metropolitano

Antonie Griezmann era oggi a Londra allo Stadio del Tottenham per assistere alla partita di regular season di NFL tra Chicago Bears e Jacksonville Jaguars. La federazione americana di football americano il prossimo anno ha deciso che una gara della regular season si svolgerà in Spagna, più precisamente al Bernabeu e l’attaccante dell’Atletico Madrid, si sta adoperando in prima persona per fare in modo che la partita si giochi invece al Wanda Metropolitano. Ecco le sue parole, riportate da Marca.

«Ho parlato con la gente del club e la NFL. Lo stadio, per me, è il più bello che ci sia e tutto intorno, con il parcheggio e le ‘fan zones’ che potrebbero essere fatte lì, è qualcosa che prendono molto in considerazione negli Stati Uniti».