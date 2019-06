Mercato Juve, occhi puntati sulla Serie B: piace il talento dello Spezia

La Juve cerca il colpo di mercato in Serie B: nel mirino c’è un giovane prodigio della Spezia. Ma occhio alla concorrenza

Mercato Juve: non solo top player. Si cercano anche giovani talenti, come David Okereke dello Spezia. Il classe ’97 piace ai vertici bianconeri, come fa sapere Calciomercato.com e come ha anticipato Radio Bianconera.

I 10 gol e i 12 assist siglati dall’attaccante nigeriano non sono passati inosservati: su di lui ci sarebbe una folta concorrenza, composta da Eintracht Francoforte, Sassuolo, più altri estimatori dal Belgio e dall’Inghilterra.