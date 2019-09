Mercato Juve, si apre un’asse col Barcellona. In ballo due scambi

Mercato Juve, si parla col Barcellona per una clamorosa doppia trattativa last minute. Nell’asse coi blaugrana in palio due scambi

In queste ultime ore di mercato si è clamorosamente aperto uno scenario che vede protagoniste Juventus e Barcellona. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa sapere che si può aprire un’asse tra le due compagini per mettere in piedi due scambi.

I bianconeri avrebbero proposto Rugani, coi blaugrana pronti a offrire Umtiti o Todibo. Paratici ha allargato il discorso anche a Rakitic, ma gli spagnoli di tutta risposta hanno indicato Bernardeschi come pedina. Accordo ancora lontano sulla valutazione perché per il Barça è uno scambio alla pari mentre la Juventus richiede un conguaglio economico a favore.