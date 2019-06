Il sogno di mercato dell’estate bianconera è Paul Pogba: l’affare è in salita ma la Juve ha alcune carte che si può giocare

Paratici e Nedved vogliono a mettere a segno un grandissimo colpo per la mediana della Juve e, dopo aver incassato i sì di Rabiot e Milinkovic Savic, puntano al top che offre il mercato: Paul Pogba. Il feeling tra Torino e il francese non si è mai assopito, così come quello con i suoi vecchi compagni di squadra.

L’affare è a dir poco complicato viste le pretese del Manchester United (almeno 100 milioni per il Polpo) ma la Juve pensa di sfruttare gli ottimi rapporti che ha con Mino Raiola per dare al francese una seconda vita in bianconero. Sarà un’estate caldissima.