Mercato Lazio, un attaccante last minute per Inzaghi

La Lazio cerca un attaccante last minute. Varie idee nella mente di Tare e Lotito per il mercato: ecco tutti i profili per Inzaghi

Si cerca un altro attaccante sul mercato della Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport, Lotito e Tare starebbero cercando un nuovo giocatore per l’attacco da regalare ad Inzaghi. Il tecnico vorrebbe un centravanti che possa sfruttare al meglio i cross dalle fasce e i nomi in lista sono vari.

Piace Llorente, ma anche Pietro Pellegri e Bas Dot. Un altro profilo che interessa è quello di Edouard del Celtic. I biancocelesti, prima di acquistare, devono sfoltire la rosa.