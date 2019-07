Mercato Lazio, si muove qualcosa. Vavro c’è e si aspetta Lazzari

Mercato Lazio, finalmente le prime manovre. Vavro è stato ufficializzato, adesso a lavoro con la Spal per portare Lazzari nella Capitale

La Lazio è rimasta un po’ a guardare in queste primissime settimane di mercato. Fino a ieri, giornata in cui Denis Vavro ha fatto il suo arrivo nella Capitale, ha svolto le visite mediche ed ha apposto la firma sul contratto che lo lega ai biancocelesti. Il roccioso difensore è il primo acquisto estivo di Lotito, che adesso vuole proseguire.

Non è un mistero che sia Lazzari uno dei giocatori preferiti dalle parti di Formello. Lazio e Spal sembrano d’accordo da settimane, ma ancora la fumata bianca decisiva non arriva. Si lavorerà quindi per limare le ultimissime distanze tra i due club, in tal modo Lotito potrà regalare a Simone Inzaghi il secondo rinforzo stagionale.