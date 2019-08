Mercato Lazio, Wallace vicino al Wolverhampton: le ultime

Il Wolverhampton fa la spesa in Italia: ecco gli aggiornamenti sulla trattativa per Wallace, difensore della Lazio

Il Wolverhampton fa sul serio per Wallace. Il club britannico ha messo nel mirino il centrale della Lazio, dopo aver strappato alla Serie A il talento del Milan Patrick Cutrone.

I Wolves starebbero tentando il sorpasso per beffare la concorrenza per il brasiliano: come conferma l’esperto di mercato Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport), continuano i contatti con Jorge Mendes, per portare a termine il colpo Wallace.