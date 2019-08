Mercato Lecce, fatta per Rispoli. Lunedì le visite mediche

Mercato Lecce, è tutto fatto per l’arrivo di Andrea Rispoli. Il giocatore atteso lunedì in Puglia per le visite mediche, poi la firma

Il Lecce si prepara ad accogliere un nuovo colpo in entrata. Si tratta di Andrea Rispoli, giocatore svincolato dopo l’ultima esperienza al Palermo terminata con le vicende ormai note. Secondo Gianluca Di Marzio è tutto fatto per il suo approdo in Puglia.

Lunedì, secondo l’esperto di mercato, sono programmate le visite mediche. Martedì apporrà la sua firma sul contratto biennale che lo legherà al club giallorosso.