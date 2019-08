Il Lecce è a caccia di un rinforzo sul mercato: occhi su un centrocampista che attualmente milita in Championship

Giannelli Imbula: il profilo individuato da Meluso per rinforzare la mediana del Lecce porta il suo nome. Il giocatore francese attualmente è in forza allo Stoke City.

Come fa sapere Gianluca Di Marzio, i primi contatti dei salentini per il giocatore hanno ottenuto riscontri positivi: si lavora per il prestito gratuito con un diritto di riscatto di circa quattro milioni di euro.