Mercato Milan: accelerata per Sensi, il Sassuolo chiede Cutrone

Dopo aver chiuso il colpo Krunic, ora il Milan torna alla carica per Sensi ma il Sassuolo chiede in cambio Cutrone. Biglia ai saluti

Quasi sotto traccia il Milan ha messo a segno il colpo Krunic. Accordo con l’Empoli trovato in un amen e nuova pedina a centrocampo messa a disposizione di Giampaolo. Ma il bosniaco non sarà l’unico arrivo in mediana. Maldini è pronto ad accelerare anche per Stefano Sensi.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, rimane una certa distanza tra l’offerta di 20 milioni più cinque di bonus e la richiesta del Sassuolo che adesso per cedere il suo gioiello ne chiederebbe addirittura 35 .Ecco perché i neroverdi vorrebbero inserire nell’affare una contropartita tecnica: Patrik Cutrone.

Chi invece non rientra più nei piani del Milan è Lucas Biglia: l’argentino viene ritenuto troppo “vecchio” per il nuovo progetto Elliott e anche il suo ingaggio pesa troppo sul bilancio.