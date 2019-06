Mercato Milan, Mario Rui affare possibile. Ma ad una condizione

Milan, confermato l’interesse per Mario Rui del Napoli. Colloquio tra Maldini e l’agente del giocatore, ma spunta una complicazione

Il Milan fa sul serio per Mario Rui, ma non è certo che arriverà. Il motivo? Il sovraffollamento della fascia sinistra: i rossoneri in quel reparto hanno già Ricardo Rodriguez, Strinic e Calabria (che gioca in entrambe le corsie).

Lo conferma Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter:«Il Milan ribadisce interesse e gradimento per Mario Rui, ma prima deve uscire un terzino sinistro».