Mercato Milan, la mediana cerca rinforzi: tutte le idee

Mercato Milan, la mediana rossonera cerca rinforzi. Tutte le trattative

La visita dell’agente Daniele Piraino in casa Milan è servita principalmente per parlare di Amadou Diawara (suo assistito). Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Napoli sarebbe solo uno degli obiettivi che i rossoneri hanno in lista per rinforzare il centrocampo di Giampaolo.

Degli otto centrocampisti in rosa ne sono rimasti la metà. Con Bonaventura che sta continuando il percorso di riabilitazione e Paquetà che potrebbe essere spostato più avanti. Oltre a Diawara, Maldini segue Sensi (in vantaggio sull’Inter) e Veretout. Il centrocampo di Giampaolo deve prendere ancora forma.