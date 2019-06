Mercato Napoli, Ferrero: «Quagliarella invecchierà alla Samp»

Ferrero chiude la porta in faccia al Napoli per il ritorno di Quagliarella alla Sampdoria: il numero uno blucerchiato lo blinda

Uno dei nomi per il mercato del Napoli, Quagliarella, difficilmente ritornerà in patria. Ferrero, presidente della Sampdoria, lo ha blindato, come raccontato durante l’evento Football Leader.

Ecco le parole:«Lo escludo, è fuori discussione. Ha un contratto con noi, sta bene alla Sampdoria. Se Fabio mi chiedesse di andare? Credo che invecchierà alla Sampdoria. Se mi dovesse chiedere di andare, ci siederemmo per parlarne».