Mercato Napoli, si guarda al futuro: offerta per il giovane Mota Carvalho

Il Napoli contatta l’Entella: offerta per Mota Carvalho. Ecco le cifre e la strategia di mercato degli azzurri

L’Entella ha ricevuto un offerta di 1,8 milioni di euro dal Napoli per il cartellino di Mota Carvalho.

Come riporta Gianlucadimarzio.com, i partenopei si sono fatti avanti per l’attaccante classe ’98. Il giocatore si è distinto in Serie C, realizzando la bellezza di 12 gol per i biancoazzurri.

Il piano del Napoli è il seguente: acquistare il giocatore per poi girarlo in prestito al Bari, oppure allo stesso Entella.