Mercato Napoli, Llorente attende. Ounas e Verdi fanno le valigie

Mercato Napoli, Fernando Llorente attende solo una chiamata dal club. Mercoledì il giorno buono per la chiusura dell’affare

Ultimi giorni concitati in casa Napoli per il mercato che sta per concludersi. Tiene sempre banco l’idea Fernando Llorente, con lo spagnolo che è il profilo più vicino per rinforzare l’attacco partenopeo. Da parte sua c’è il gradimento sia della piazza sia all’offerta proposta, e mercoledì potrebbe essere il giorno buono per chiudere.

La Gazzetta dello Sport fa sapere, inoltre, che Ounas e Verdi sono in uscita. Il primo andrà in prestito al Nizza o al Lille, per il secondo situazione più in dubbio. Il Torino non ha mai affondato, ora la Fiorentina ha mostrato interesse.