Mercato Napoli, ostacolo francese per Pepè. Su di lui piomba il Psg

Mercato Napoli, anche Pepè rischia di complicarsi. Sul classe 1995 è piombato il Psg, che punterebbe su di lui per rimpiazzare Neymar

Nicolas Pepè il nome caldo in casa Napoli qualora il club partenopeo non dovesse arrivare ad acquistare James Rodriguez. Quest’ultima, attualmente, è un’opzione piuttosto concreta poiché il Real Madrid non vuole smuoversi dalle sue richieste.

Anche sul talento del Lille la strada rischia di complicarsi. Le10Sport, testata transalpina, fa sapere che sul classe 1995 è piombato il Psg. La squadra di Al Khelaifi potrebbe inserirsi prepotentemente in caso di partenza di Neymar.