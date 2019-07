Mercato Roma, non si molla Alderweireld: previsto incontro con gli Spurs

Mercato Roma, rimane alta l’attenzione su Alderweireld. Previsto un nuovo incontro col Tottenham la in settimana per limare le richieste

La Roma non molla la presa su Toby Alderweireld. È lui il secondo centrale individuato da Petrachi per rinforzare, in questo mercato, la squadra di Fonseca. Nonostante le difficoltà che il d.s. sta incontrando vuole perseguire nel suo obiettivo.

Calciomercato.com fa sapere di un incontro tra i giallorossi e il Tottenham previsto per la settimana prossima: si cercherà di abbassare le attuali pretese degli Spurs.