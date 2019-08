Mercato Roma, Schick ora è al bivio. La situazione dell’attaccante

Mercato Roma, il destino di Patrik Schick è ancora tutto da decifrare. L’attaccante continua a piacere in Bundesliga

Schick sì o Schick no? Ancora difficile rispondere a questo quesito poiché il futuro del ceco è ancora tutto quanto da decifrare. Fonseca nelle prime uscite stagionali gli ha chiaramente fatto capire che finché c’è Dzeko il titolare è lui. Dall’altro lato ci sono Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen che continuano a strizzare l’occhio.

La Gazzetta dello Sport scrive che, tuttavia, la cessione a titolo definitivo resta complicata. La Roma deve ancora pagare alla Sampdoria buona parte del suo cartellino e per questo è complicato che non incappi in una minusvalenza.