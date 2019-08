Mercato Roma, tentativo last minute per Alderweireld. La situazione

Mercato Roma, non si molla la presa su Alderweireld nonostante i tempi stretti. Ginter in ottica Spurs può aiutare Petrachi

Nonostante il mercato inglese (in entrata) chiuda oggi, la Roma non molla ancora la presa su Toby Alderweireld. L’offerta di Petrachi rimane: 20 milioni più bonus per strappare il difensore al Tottenham. Gli Spurs sembra non ne vogliano sapere.

La situazione, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare in queste ultime ore qualora gli inglesi comprassero un difensore. Ginter del Borussia Mönchengladbach (profilo che piace al Tottenham) potrebbe essere la carta giusta per liberare il centrale belga.