Ferrero all’opera a Milano: si accende il mercato della Sampdoria. Ecco i nomi dei giocatori corteggiati dal club

La Sampdoria muove i primi passi in vista del mercato estivo. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla Gazzetta dello Sport, il presidente Ferrero è a Milano per gestire alcunet trattative.

Si lavora per il prestito di Bastoni dell’Inter e per l’acquisto di De Paoli del Chievo. Definita la trattativa con il PSV per Lammers e per Jurtado del Gimnasia La Plata.