Mercato Sampdoria, Murillo saluta in direzione Celta Vigo. E Tonelli…

Mercato Sampdoria, movimenti in entrata e uscite nel reparto difensivo. Murillo presto del Celta Vigo, Tonelli è vicino

Movimenti in entrata e in uscita per quanto riguarda il mercato della Sampdoria, sopratutto in merito al reparto difensivo. Jeison Murillo, dopo sei mesi in blucerchiato e appena 10 presenze, è destinato a salutare.

Lo attende un’altra esperienza in Spagna, con la maglia del Celta Vigo. Come scritto da Gianluca Di Marzio, l’accordo è di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto a 16 milioni di euro. Al contempo Ranieri aspetta Tonelli: vicino l’approdo del centrale.