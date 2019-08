Mercato Sampdoria, si lavora sulle uscite. Tutti i nomi che saluteranno

Mercato Sampdoria, Osti a lavoro per sfoltire la rosa di Di Francesco. Tutti i giocatori che saluteranno la Genova blucerchiata

La Sampdoria si sta preparando alla nuova stagione ma al contempo la dirigenza è a lavoro per ultimare le manovre di mercato. Osti si sta muovendo per piazzare i giocatori che per un motivo o per un altro non rientrano nel progetto di Eusebio Di Francesco.

La Gazzetta dello Sport fa i nomi dei partenti: si parte da Verre, che presto potrebbe andare al Verona. Capezzi potrebbe finire alla Spal all’interno di uno scambio con Viviani; anche Sala è destinato a salutare. Thorsby potrebbe andare a giocare in prestito, mentre per adesso non si muove Bonazzoli.