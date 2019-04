Scambio alla pari tra Inter e Napoli: Icardi per Insigne. Ecco l’ultima suggestione lanciata da Sky Sport

Arriva l’ultima suggestione di mercato: a lanciarla è Sky Sport. Insigne per Icardi, scambio alla pari. Una trattativa che fino a questo momento non trova fondamenti ufficiali ma che ,con entrambi i giocatori in uscita, potrebbe prendere effettivamente piede.

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma anche sulle frequenze di Radio Sportiva Sandro Sabatini ne ha parlato: «Scambio Insigne-Icardi? Lo sfizio me lo toglierei, ma alla fine contano i gol. L’argentino fa più gol e assist, quindi probabilmente l’Inter non farebbe lo scambio. Fra tutti gli allenatori, all’Inter resterà Spalletti, ma qualsiasi altro tecnico vorrebbe tenere Icardi. Uno che fa più di 100 gol non va dato via a cuor leggero: ora è passato il messaggio che abbia litigato con tutti».