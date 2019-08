Mercato Torino, asse con l’Udinese. Tutti i nomi in ballo

Mercato Torino, in piedi un asse con l’Udinese. A Bava piacciono De Paul e Fofana, i friulani puntano Parigini. E Bonifazi…

Il mercato del Torino non è ancora decollato, complici gli impegni europei che stanno tenendo alta la concentrazione di Mazzarri e dei suoi giocatori. Una volta capito il destino in Europa League, tuttavia, Bava si muoverà per regalare qualche nuovo calciatore al suo tecnico.

Tuttosport fa presente di un’asse in ballo tra i granata e l’Udinese. Al Torino è sempre piaciuto De Paul, ma il direttore sportivo si è subito dovuto fare da parte per il prezzo eccessivo, nonostante avesse provato a inserire Bonifazi nella trattativa. Anche Fofana è gradito non poco dalle parti della Mole. Ai friulani, invece, piace Vittorio Parigini e presto potrebbe essere aperto un discorso tra i due club.