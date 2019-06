Il Torino si gode il talentino Buongiorno. Occhio al mercato: il difensore dell’Italia Under 20 interessa ad un club di Serie B. Ecco quale

Il Crotone bussa alla porta del Torino. Il club calabrese, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è interessato al profilo di Buongiorno.

Il dg Raffaele Vrenna e il ds Ursino hanno contattato la società torinese per avere informazioni sul difensore granata e dell’Italia Under 20. Da capire se il Torino intenda aprire il dialogo per un prestito.